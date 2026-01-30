台76線新水交流道聯絡道開工

台76線新水交流道聯絡道新闢工程30日舉辦開工動土典禮，彰化縣長王惠美（左五）等人執鏟。（葉靜美攝）

斥資逾5.7億元興建的「台76線新水交流道聯絡道」，規畫西起埔鹽鄉彰39線大新路，終點為埔鹽都市計畫區新生路，總長達1361公尺，工程在30日動土，預計民國117年2月底前完工，全線完工後，將可有效分擔北側台76線埔鹽交流道進入都市計畫區的車流，並減輕台19線、146線及彰36線的交通負荷，完善埔鹽鄉周邊路網，並帶動地方繁榮。

配合東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段延伸工程計畫，及因應埔鹽鄉發展帶來的交通需求，縣府向中央爭取經費，獲中央補助4.63億元，縣府自籌1.85億餘元，推動「台76線新水交流道聯絡道新闢工程」，並分3階段施工，預計117年2月底前完工，配合台76線延伸工程在今年底通車，新水交流道匝道至好金路路段將提前於今年10月先行完工開放通行。

廣告 廣告

該工程昨舉行開工動土典禮，彰化縣長王惠美、交通部政務次長陳彥伯等人與會；王惠美指出，此項工程西起彰39線大新路，往東行經台76線新水交流道匝道、彰41線好金路，終點到新生路為止，總長度1361公尺，設計上考量道路行車安全與用路人使用需求，採快慢車分流方式規畫，配置2快車道及2機慢車道。

王惠美表示，埔鹽不僅是「蔬菜故鄉」，更是「糯米原鄉」，農產必須藉由便利的交通建設才能有效率的運輸到其他縣市，相信新水交流道聯絡道完工後，配合聯外道路，未來對農產品產銷作業會有極大助益。

陳彥伯表示，這項工程是中央與地方攜手合作的典範，台76線延伸線與新水交流道聯絡道的開闢，解決在地鄉親無法直接連通快速道路的困擾；中央目前總計投入超過105億元經費，全面改善彰化交通，涵蓋生活圈計畫、路面品質提升、停車場建設、公共運輸、交通安全強化及省道修繕等建設，期望透過便捷交通路網帶動地方產業及觀光。