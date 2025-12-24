台8女星夏宇禾分手Gino爆曖昧人夫 擁吻男方全被拍

【緯來新聞網】以演出台灣八點檔《風水世家》爆紅的女星夏宇禾的感情動向近來再度成為外界關注焦點。她前年結束與男星GINO（蔡東威）長達6年的戀情後，私生活屢被點名討論，近日被周刊拍到夏宇禾在一場酒席散場後，被直擊與一名出身富裕的已婚男子舉止親暱，不但靠在對方懷裡，還出現回吻與擁抱的互動，兩人關係引發外界揣測；對於週刊相關報導，夏宇禾目前仍未作出任何回應。

夏宇禾分手Gino爆曖昧人夫。（圖／夏宇禾FB）

夏宇禾與年長13歲的GINO交往多年，兩人在2023年對外證實分手，並表示已退回朋友身分。不過，分手後仍被拍到多次同行，雙方關係始終讓外界霧裡看花。今年4月，她又被媒體直擊與52歲的「情歌王子」李聖傑深夜互動親密，畫面中不僅貼身交談，還有擁抱與親吻舉動，相關緋聞一度掀起熱議。



對此，雙方經紀人當時迅速出面說明，強調只是朋友之間的聚會。夏宇禾事後受訪時也表示，自己目前是單身狀態，並解釋當天因喝了酒，出現短暫斷片情況，兩人只是碰面寒暄，之後也沒有再聯絡。李聖傑隨後在記者會上被問及此事，僅簡短回應：「沒有後續，那天大家都聊得很開心。」間接否認戀情傳聞。



近日又有週刊報導指出，夏宇禾在一場酒局結束後，被拍到深夜進出招待所，並與一名已婚的富三代男子互動親密。畫面中，她不僅依偎在男方懷裡，還有親吻與擁抱行為，關係顯得相當曖昧。針對這次爆料，夏宇禾目前尚未對外回應。



外型甜美的夏宇禾，因演出八點檔《風水世家》打開知名度，演藝事業受到矚目，也因此桃花不斷。她過去曾在受訪時透露，自己曾收到一名約40歲粉絲的私訊，對方開價30萬元想包養她，讓她嚇得直言「完全不敢回他」。



除了感情話題，她也不避諱在節目中分享自身經歷。夏宇禾表示，自己懂得理財與投資，從不認為需要依靠男性生活，過去甚至曾遭前男友詐騙30萬元。她坦言，當下只想盡快結束這段關係，加上認為錢已難以追回，最後選擇放下，無奈表示：「錢再賺就有了。」

