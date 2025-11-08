台8女星太操勞出事了！疼痛難耐緊急就醫 謝尪暖心奔走當「鋼鐵後盾」
45歲台8女星文汶自創保養品牌成為CEO，但因為長期日夜操勞，積勞成疾，日前緊急入院進行微創手術，她的「英雄傷痕」與老公吳皓昇背後的暖心奔走，意外成為最催淚焦點。
文汶因過度疲憊，導致膏肓肌纖維嚴重沾黏，肌肉僵硬疼痛難耐。她不得不緊急放下工作，接受「針刀微創手術」剝離沾黏組織。手術順利後，她帶著傷口出院休養。文汶感性形容傷口是「最美麗的記號」，「我覺得很值得」。她也特別感謝老公吳皓昇，為了她的病情奔波許久。
吳皓昇近日正準備投入民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝，行程滿檔，但仍心疼老婆，決定把握進劇組前的最後時間，使出「超人效率」，趕緊帶著文汶處理好手術事宜，確認愛妻平安無虞後，才能安心「上工」。文汶甜蜜表示：「真的非常感謝他，是我的『鋼鐵後盾』！」
