台8女星失戀又濕身！拍攝片場裙子遭扯驚險走光 男星羞認：有發現

何宜珊劇中失戀淋雨戲拍了整個晚上。台視提供

盧彥澤在台視《寶島西米樂 傳承》中飾演的「中和」分手何宜珊飾演的「春燕」後，原本穩定的感情線「大風吹」。中和迎娶海珍（蔡祥飾），春燕則在大川（王盈凱飾）車禍失明後，心疼對方的真心付出，點頭答應他的求婚，讓觀眾驚呼：「既然事已至此，春燕和大川如果能在一起，也是會很幸褔的。」

劇情中大川為了尋找因情傷而失聯的春燕，苦追到深夜，卻在大雨中遭遇車禍，最終因傷勢導致失明，成為近期最虐心橋段。這場戲雨大到像颱風天，原來是劇組特別調來兩輛灑水車，打造「暴雨等級」的效果。

王盈凱回憶，被撞倒後只能平躺在地、任由大雨傾瀉：「水一直往鼻子和嘴裡灌，真的快被嗆到。」何宜珊也心疼表示：「雨大到我眼睛都快張不開了，大凱躺在那裡，應該七孔都進水了吧。」

王盈凱（左）躺地大雨灌進口鼻，差點嗆到，何宜珊一旁看了也心疼。台視提供

淋雨一整晚全身癢！被讚「還是美」

當天雨戲拍了一遍又一遍，何宜珊即使裹著浴巾休息，全身仍不停滴水，她說：「水一直順著腳流，好像有蟲在爬，癢到不行。」因為擔心妝會被雨沖掉，她不時向陳玹宇確認狀態，對方也大力稱讚：「沒看過有人淋雨淋成這樣還這麼漂亮的！」給足情緒價值。

王盈凱（左）劇中終於向何宜珊求婚成功。台視提供

而大雨讓拍攝動作更加困難，何宜珊透露裙子因為雨水黏在腿上，拍到一半差點走光，她表示：「有一幕是大凱扶我起來，結果裙子黏住，差點一起往上扯，我只好邊演邊狂往下拉。」王盈凱也害羞說：「我當下有發現，所以立刻放手，但情緒還是得繼續演。」



