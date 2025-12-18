台8女星潘奕如揭與曾馨瑩20年閨密情 進郭台銘豪宅借10萬華服！吐露緊張心聲

潘奕如飾演豪門「地下女友」。鄒保祥攝

吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴、羅子惟在民視新8點檔《豆腐媽媽》中是豪門家族，18日出席茶敘受訪，潘奕如飾演吳皓昇在一起20多年的情人，形容是「郭台銘等級」的家庭，而郭台銘的妻子曾馨瑩與潘奕如是閨密，潘奕如透露，有需要行頭的時候，都會跟曾馨瑩這個貴婦好友求救。

潘奕如透露，與曾馨瑩認識20多年，兩人之前一起跳舞，跟著孫燕姿世界巡迴演出，革命情誼維持到現在，形容兩人之間「無話不談、友誼互挺」，之前曾馨瑩舉辦舞蹈大賽，潘奕如也幫忙擔任主持人。她會進到郭台銘與曾馨瑩的豪宅內挑選衣服，或者是跟曾馨瑩說之前看過的哪一件想借，她再請快遞去管理室拿。

潘奕如（左起）、吳皓昇、李沛綾上演三角關係。鄒保祥攝

曾馨瑩借衣服都很大方，但潘奕如深知都很名貴，也穿得小心翼翼、不敢弄髒，只有重要場合會借，例如《豆腐媽媽》開鏡記者會時，她跟曾馨瑩借了一套約10萬元的服裝。一旁吳皓昇提醒：「不能借太多。」尤其是上戲要穿的衣服，「永遠不會知道這套衣服要不要連戲，會不會之後要穿著落海或被車撞。」潘奕如笑說：「對，所以我也還在拿捏。」

李沛綾挖出珠寶珍品：富商前夫送的！

李沛綾劇中則是吳皓昇正宮，是個事業女強人，離家多年後回來才發現老公身旁有別人。而戲外她曾與台中大地主二代有過一段婚姻，笑說這次挖出許多前夫送的珠寶首飾，記者會上則戴了超大顆紫翡戒指，吳皓昇笑說：「沛綾的都是真貨！」

李沛綾挖出珠寶壓箱寶。鄒保祥攝

劇中飾演萬家董事長的吳皓昇，挑戰一個「由黑洗白」的複雜角色。他以豆腐形容劇中家族關係：「萬家豆腐象徵的是凝聚與溫度，但我們這個豪門，卻比較像負責把人『磨碎』的那一段。」他也坦言，角色表面風光，背後卻藏著層層謊言與身世祕密，更被劇中妻子李沛綾直指是「最渣董事長」。

羅子惟（左起）、李沛綾、吳皓昇、潘奕如、王晴飾演豪門家族。鄒保祥攝

王晴在《豆腐媽媽》中徹底顛覆以往形象，飾演極度厭惡重男輕女父親的叛逆千金。她直言：「我就是想演壞女人，演到被觀眾罵也沒關係！」為了完美呈現富家女氣場，她更自掏腰包近10萬元治裝，只為打造一個「壞得有層次」的角色。

飾演兒子的羅子惟，則是萬家中少數的「清流」，拒絕接班家族事業，選擇在外打拚。他透露，與「董事長父親」吳皓昇在劇中有多場激烈父子衝突戲，火花十足，情緒張力滿滿。



