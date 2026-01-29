台8女星為愛脫了！裸身當人體模特兒畫面曝光 被要求：周老師的眼神給出去

王晴在劇中大膽擔任人體藝術模特兒。民視提供

李運慶在民視8點檔《豆腐媽媽》中飾演畫家「家軒」，因創作陷入瓶頸，王晴飾演的「有美」為了幫他找尋靈感，竟大膽在畫室褪下衣物擔任人體模特兒。李運慶發揮美術系本色親自指導姿勢，現場火花四射，卻因李運慶意外祭出迷因梗，讓唯美戲碼瞬間破功變笑場。

畢業於北藝大美術系的李運慶，這次在《豆腐媽媽》中發揮專長，導演馮凱現場直接將重任交給他：「你是美術系的，有美的姿勢就由你來擺！」李運慶透露，這場戲讓他想起大學時期的人體素描課，當時曾有模特兒用繩子把自己「五花大綁」出現在教室，讓當時純情的他震撼不已，「那畫面讓我太害羞了，害我整學期都不敢再去那堂課。」

李運慶（左）親自指導王晴擺姿勢。民視提供

為了緩解拍攝現場的緊繃感，李運慶更調皮套用近期網路爆紅梗，對著王晴展現「周老師的眼神給出去了」。充滿戲謔的表情讓王晴當場大爆笑，連一旁的工作人員都忍不住吐槽：「欸！你平常都懶洋洋的，怎麼拍這場突然這麼有活力？」

李運慶在《豆腐媽媽》中化身畫家，發揮本科專長。民視提供

工作人員比王晴更緊張

面對大尺度挑戰，王晴展現極高專業度。她表示因為與李運慶及劇組工作人員已很熟，拍攝過程不尷尬，反而非常放鬆。為了讓鏡頭捕捉到最完美的局部特寫，王晴甚至主動將內搭的安全衣褲拉低，只為求畫面逼真、不穿幫，她笑說：「反而是工作人員都為我緊張，一直叫我不要拉太低，怕我走光！」

王晴大方脫了。民視提供



