台8女星爆出E奶色誘黃少祺！男神羞到起「生理反應」 自豪巨乳有如「三顆頭」

葉華（左）低胸誘惑黃少祺。三立提供

葉華強勢回歸三立台8《百味人生》，一登場就氣場全開、辣度破表，讓全場瞬間「升溫」。劇中她化身日本酒家女，與黃少祺曾有過一段歡場感情，她在一場回憶戲中以性感造型現身，直接色誘對戲演員黃少祺，畫面火辣到連工作人員都忍不住偷瞄。

葉華笑說，這次角色造型變化多到自己都覺得像「千變女郎」，短短兩天拍戲就換了三套造型，幾乎每一場都像走紅毯。其中一場戲她換上低胸洋裝，露出E奶，造型相當吸睛，她更自爆這套衣服是自己親自出馬挑選，「我直接跟店家說：把你們店裡最辣的衣服通通拿出來！」果然成為全場焦點。

黃少祺（右）與葉華對戲時都不敢直視。三立提供

男神黃少祺對戲時，全程不敢直視葉華，連耳朵都默默變紅，葉華笑說：「我還想說有這麼誇張嗎？」她幽默表示，這次造型難得展現身材曲線，自己其實平常穿衣服很困擾，太貼身反而不方便，「有時候走路真的很像三顆頭在跑。」一句話立刻引來現場爆笑。

女演員都被辣到！劉曉憶搶當酒店客

葉華穿著這套洋裝一現身，不只男演員愣住，連女演員也全被震懾，搶著合照。同劇演員劉曉憶忍不住開玩笑問她：「妳在哪家酒店上班？我也要去！」現場笑成一團，眾人也起鬨虧：「妳把丁國琳放哪？」葉華立刻霸氣回應：「她是始祖好嗎！」

葉華（左）火辣回歸8點檔，飾演黃少祺舊愛。三立提供

談到這次回歸《百味人生》，葉華表示自己其實休息了一陣子，近來頻繁往返台中與台北，因為在台中買了一棟房子，目前正如火如荼裝潢中，未來是要給媽媽住。葉華也坦言，能在忙碌生活中重返8點檔拍戲，對她來說既熟悉又新鮮，「一回來就這麼刺激，真的很有《百味人生》的味道。」

葉華（右）奶貼黃少祺。三立提供

葉華（左）與黃少祺劇中有過一段歡場愛情。三立提供



