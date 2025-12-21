台8女星突然「起乩」狂跑一小時！陳珮騏憋不住笑場被抓包 白目到療癒獲大讚

德馨上演起乩戲碼。三立提供

德馨在三立台8《百味人生》中飾演的「美鳳」白目指數再度突破天花板，劇中與飾演小姑的陳珮騏聯手出怪招，爆笑的喬段連德馨本人都忍不住笑說：「我每天等劇本，就像乖乖坐在診間，猜編劇下一秒到底要對我做什麼？」

陳珮騏在劇中曾設局讓飾演老公的謝承均與前妻及親生骨肉分離，如今25年前的秘密逐漸浮上檯面，眼看真相即將曝光，陳珮騏為了守住過去的秘密，決定讓嫂嫂德馨成為最佳夥伴出怪招。

美鳳的神經大條已成為劇迷最愛名場面，每次她的出現都會讓緊張的劇情緩和不少，讓觀眾鬆一口氣，許多網友狂刷留言：「她真的超不會看臉色。」、「最近都直接跳到有美鳳的戲看，超紓壓。」、「白目歸白目，但善良到讓人討厭不起來。」、「看到美鳳心情就會變好。」

觀眾說看到德馨的演出就心情好。三立提供

日前播出德馨為替陳珮騏解圍、直接「神明上身」的名場面，讓觀眾笑翻。劇中德馨隨手抓起廟旗假裝起乩，在防波堤一路狂奔碎念，氣勢滿點到彷彿真的被附身，連陳珮騏在畫面中都偷笑，被網友抓包：「這個笑絕對是陳珮騏憋不住！」

狂跑後下海吊鋼絲！根本體能地獄

談到拍攝過程，德馨直呼這一段根本是體能地獄。她透露自己不但要在防波堤上吊鋼絲，還得下海拍戲，「前一檔第一次吊鋼絲在大樓，第二次直接升級到海上，真的超可怕。」

德馨（左）與陳珮騏劇中聯手出怪招。三立提供

德馨自嘲：「一回生二回熟。」但也立刻補一句：「拜託不要有第三次！」更崩潰的是，她為了劇情需求，假起乩整整跑了一個小時，跑完馬上接著下海吊鋼絲，「前面跑百米算熱身，後面才是真正的挑戰。」

壞人報應全遇上！演到失控狂笑

對於美鳳這個角色，德馨笑說編劇實在太狠，因為「只有美鳳可以超越美鳳」，每一場戲都是恥度無極限的大考驗，「但真的很好玩、很好笑，是完全不同的表演體驗。」她也坦言，原本以為耍寶角色會比較輕鬆，沒想到壞人該受的報應全落在自己身上，從吊鋼絲、翻滾、下海到被電擊，樣樣來。

德馨演出白目角色「美鳳」。三立提供

被問到最爆笑的一場戲，德馨秒答是「切指遊戲」。原本設定要用餐刀，結果導演臨場改成用手指，整段戲瞬間變成大型失控現場，她自己都忍不住笑場，「那一刻真的完全放飛。」美鳳一路白目、一路被整，卻也意外成為《百味人生》最療癒的存在，網友一致認證：「這角色，真的只有德馨演得出來。」



