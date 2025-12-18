台8女星跟曾馨瑩20年閨密情 潘奕如直奔郭董豪宅借華服

【緯來新聞網】吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴、羅子惟出席民視新8點檔《豆腐媽媽》茶敘，片中潘奕如飾演豪門家庭，是吳皓昇的情人，為此她特地向真正的貴婦閨蜜、郭台銘妻子曾馨瑩借行頭求救。另一邊飾演吳皓昇正宮的李沛綾，也挖出前夫送的首飾紫翡戒指，兩人行頭都價值不菲。

潘奕如（左起）、吳皓昇、李沛綾在8點檔《豆腐媽媽》中上演豪門三角戀。（圖／攝影組）

提到與曾馨瑩的交情，潘奕如表示2人認識20多年，以前也曾一起跳舞，跟著孫燕姿世界巡迴演出，建立起革命情感。潘奕如表示，曾馨瑩相當大方，讓她直接到夫妻倆的豪宅挑衣服，今天記者會曾馨瑩也特地幫她準備了兩套衣服，價值約10萬元左右，「她放在管理員那邊，我再請快遞去拿，很感謝她。」不過潘奕如也知道曾馨瑩的衣服都是高貴品牌，即使穿上身也都是小心翼翼，「我只有少數幾個重要場合會借用她的衣服，像是記者會這種，我其實很擔心不小心弄髒很抱歉。」



至於王晴這次則是一改螢幕形象，飾演嬌縱的叛逆千金，難得挑戰新形象，王晴笑喊：「我就是想演壞女人，演到被觀眾罵也沒關係！」過去也曾挑戰反派的李沛綾，也有被太過入戲的觀眾痛罵一頓的經驗，她透露當時飾演的角色欺負陳美鳳，參加活動時就被一旁的路人推她肩膀，「妳怎麼這麼壞？這樣欺負我們美鳳！」讓她哭笑不得。

潘奕如為了記者會，特地向閨蜜、郭台銘妻子曾馨瑩借衣服。（圖／攝影組）

王晴在《豆腐媽媽》中飾演叛逆千金。（圖／攝影組）

李沛綾為了飾演豪門正宮，挖出前夫送的首飾。（圖／攝影組）

