台8女星車禍後驚吐身心重大後遺症 「虛弱病容」曝光驚吐：逐漸走到崩潰邊緣
黃瑄在台視《寶島西米樂 守護》飾演西服店老闆娘「曉蘭」一角，丈夫離世後，接連遇上人生打擊。不僅女兒離家出走，原本店內的得力助手也另起爐灶，導致生意一落千丈。讓「曉蘭」身心狀態大不如前，近來劇中經常以病容現身。
劇中「曉蘭」講不到幾句話就咳嗽不止，甚至接連昏倒，由於心臟不舒服，劇中時常用手摀著胸口。相較過去打扮精緻、意氣風發的模樣形成強烈對比。黃瑄回憶拍攝生病狀況的這段日子，直言「很玄」。
黃瑄透露，因為當時拍攝一連串臥病在床的戲碼時，正好也是在發生車禍之後，復健過程腿部穿戴著支架，連帶行動緩慢，戲裡戲外同步感受到身體的不適，彷彿角色狀態不知不覺投射到自己身上。她表示：「拍戲時真的覺得自己氣很虛，講幾句話就會喘，也分不清到底是生理影響心理，還是心理影響生理。」
黃瑄形容，「曉蘭」在丈夫過世後，就像心裡被打斷一條腿，只能硬撐著生活。除了先前照顧慢性病患者、承擔家庭與事業的經營壓力，女兒又接連出狀況，長期累積的悲傷與責任，讓她逐漸走到身心崩潰邊緣。黃瑄十分心疼角色：「梅樹（尹昭德飾）過世後，曉蘭再也沒辦法像以前那樣武裝自己。」
調整聲線與呼吸方式 呈現虛弱狀態
在表演上，黃瑄也刻意調整聲線與呼吸方式，將原本中氣十足、自嘲像「博美狗」般的說話方式，轉為低沉且帶有氣音的表現，營造出整個人「輕飄飄」、「虛弱」的狀態，細膩呈現角色在身心層面的轉變。談到情緒戲，黃瑄坦言有時反而害怕看到劇本上寫著「痛哭流涕」，「情緒真的到了一個程度，自然就會哭出來，硬用技巧反而對演員很傷，體力負荷也很大。」
更多鏡報報導
8點檔女星一個月前車禍遭撞飛！突曬超大顆鑽戒喊幸福 「求婚」對象身份曝光
遭「逼生子」喝藥！台8女星上演激烈婆媳大戰 無奈勸世：老公要慎選
蘇晏霈「新對象」是二寶爸！吃軟飯還搞外遇「渣到不行」 婆婆催生行徑也啼笑皆非
其他人也在看
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 15
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 9
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 99
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 20
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 14 小時前 ・ 7
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 45
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
超感人女女戀！曹蘭3分半催淚告白劉瑞琪 支持罹癌伴侶變性
温昇豪監製與主演的醫療情感影集《整形過後》，掀起討論潮，最新劇情以「告別、守護與面對死亡」為核心，「温昇豪自揭腦瘤病情」、「曹蘭3分半告白劉瑞琪」哭崩安心亞、「張榕容重返舊愛車禍現場」三大情感主線同步推進，讓不少觀眾直呼「這兩集根本是催淚連擊」、「哭到大便沒有衛生紙」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前 ・ 10
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 67
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡 「真實身分」曝光
資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 6