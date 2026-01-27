台8女星遭司機「丟包高架橋邊」！驚險過程全說了

娛樂中心／楊佩怡報導

將惡女形象演譯到淋漓盡致的「台8女神」黃瑄，演出過《春花望露》、《多情城市》、《大時代》、《一家團圓》、《天道》等多部八點檔大戲，精湛演技備受好評；不料，近日開開心心去越南旅遊的她，因回程的小插曲，讓她差點回不了家。黃瑄發文透露，自己在越南「被Grab司機敲詐跟丟包了，在機場關櫃前才辦完check in」，並完整還原整個過程，引發網友熱議。





台8女星遭司機「丟包高架橋邊+敲詐」！赴越南旅遊「驚險過程」全說了

女星黃瑄在社群上分享自己在越南被司機「丟包高架橋+騙錢」的經歷。（圖／翻攝自IG@venusloveyou518）

汽車變機車？越南 Grab 系統疑遭鑽漏洞

黃瑄在IG發文表示，當天她透過 Grab 系統預約汽車前往機場，不料到場的竟是一輛機車。黃瑄立刻跟對方說不是他，但該名騎士不僅無視系統顯示，狂喊「yes yes」，更當面按下取消訂單，試圖迫使黃瑄改以現金交易。騎士指著158000越南盾（約新台幣190元）被加成的價格，要黃瑄付錢，黃瑄則是拒絕並指著原來汽車91000的價格（約新台幣109元），對方說okok，這麼一來一往耽誤不少時間，讓黃瑄開始擔心會耽誤搭機時間。

台8女星遭司機「丟包高架橋邊+敲詐」！赴越南旅遊「驚險過程」全說了

黃瑄公開被丟包+敲詐的司機正面照。（圖／翻攝自IG@venusloveyou518）

龜速行駛、中途加價 甚至伸手挑釁

為了趕上班機，黃瑄在溝通價格後無奈上車，卻不料是惡夢的開始。騎士一路上以 20 公里的極低時速「龜速行駛」，眼見時間一分一秒流逝，騎士竟靠邊停並做出「數錢」手勢要求加價，黃瑄不得已多加了20000越南盾（約新台幣24元），騎士才重新出發。此外，騎士行駛過程中極不規矩，不僅頻繁挑釁其他機車，甚至一度伸手指亂戳黃瑄大腿，行徑相當囂張。

台8女星遭司機「丟包高架橋邊+敲詐」！赴越南旅遊「驚險過程」全說了

黃瑄被丟包在距離機場15分鐘距離的高架橋上。（圖／翻攝自IG@venusloveyou518）

高架橋「丟包」敲詐 黃瑄負重狂奔衝向機場

最令黃瑄氣憤的是，騎士最後將她「丟包」在距離航廈仍有 15 分鐘路程的高架橋邊，宣稱已到達，並強行壓住行李索要超額車資。隨後，現場的其他騎士竟也紛紛圍上來，試圖以高價接力載客，黃瑄加價120000越南盾（約新台幣144元）給原司機，但對方卻用手壓住她的行李，要求付150000越南盾（約新台幣180元）。為確保安全並節省時效，黃瑄決定拒絕受騙，一口氣背起 18 公斤的重物，在當地好心人的指引下，狂奔到機場出境大廳。

台8女星遭司機「丟包高架橋邊+敲詐」！赴越南旅遊「驚險過程」全說了

黃瑄最終揹著18公斤的行李從高架橋上一路狂奔至機場。（圖／翻攝自IG@venusloveyou518）

海關低聲提醒：「Run!」 驚險關頭順利登機

黃瑄表示，抵達大廳時已接近關櫃時間，她只能厚著臉皮協調插隊，在一陣手抖的急促程序中，連海關在歸還護照時都忍不住低聲提醒她：「Run!」（快跑）。最終，她成功在最後一刻踏上飛機，結束這場驚魂記。

投訴困難 呼籲旅客提早出門防意外

事後，黃瑄向 Grab 平台進行投訴，但因為缺乏車牌照片，申訴過程並不順利。她藉此提醒所有前往胡志明市旅遊的網友們要提早出發、確認車輛、留存證據。黃瑄分析說道，詐騙集團看準離境旅客有「時間緊迫」、「懶得申訴」及「急於清空當地貨幣」等心理特徵，專門在機場路段下手。不過她強調，胡志明市依然是個友善且好玩的地方，大多數人非常親切，此次僅屬個案，但仍希望透過自身經驗，幫助更多旅人避開詐騙陷阱。





