台8女星震撼揭毀容過往：連照鏡子都難接受！重回鏡頭前「關鍵貴人」曝光

徐千京吐露曾歷經毀容意外。翻攝徐千京臉書

35歲的台8女星徐千京日前在社群上發文透露，7、8年前，自己經歷了一場重大意外，「眼皮受創、視力影響，外觀上的改變讓我瞬間失去了工作工具，那段黑暗時期，我連照鏡子都難以接受」。讓她幾乎想放棄。

徐千京提到，當時自己也嘗試看精神科，讓爸媽相當擔心，好在媽媽在身旁支持鼓勵，告訴她：「不要覺得毀容就代表失去一切，把它當成你的韜光養晦。多學一點才藝，等整理好自己，你就會十八般武藝樣樣都行。」於是徐千京就去考了廚師、麵包師證照，學了鋼管舞、武術... 等技藝，「一步步從不敢見人，到找回站在鏡頭前的勇氣。

徐千京找回站在鏡頭前的勇氣。翻攝徐千京臉書

謝李進良是「大貴人」：拉出深淵關鍵力量！

此外，徐千京還感謝知名整形醫師李進良，特別稱他是「大貴人」，「在我最不知所措的時候，他鼓勵我，安排護理師專車陪我去諮詢，還介紹了專門救眼睛的醫生給我。那十幾次的治療過程很辛苦，但他給予的善意和支持，是把我拉出深淵的關鍵力量」。

徐千京（右）特別感謝李進良。翻攝徐千京臉書

徐千京坦言：「直到現在，我在鏡頭前仍會因為在意不對稱而緊張，但這就是我經歷的一部分。走過黑暗，讓我更懂得珍惜現在能被看見的每一刻。」也趁著「世界善意日」，感謝身旁親友，「謝謝所有的善意，讓我們都能成為彼此生命中的光」。



