台8女星顏曉筠驚爆車禍遭撞飛！當場頭部流血傷勢嚴重 緊急送醫現況曝光

顏曉筠驚傳發生嚴重車禍。民視提供

正拍攝民視《好運來》的台8女星顏曉筠驚傳在林口發生嚴重車禍，緊急送到林口長庚醫院治療，她透過民視回應，感謝大家對她的關心，目前傷處以鋼板及鋼釘固定，術後傷口復原穩定，已出院返家休養。

據悉，近日網路上瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」影片，當事人就是顏曉筠，她因閃避不及，遭小客車撞飛，倒地後頭上安全帽還在，但額頭流血，肇事駕駛趕緊下車攙扶，也嚇壞了。顏曉筠傷勢嚴重，包括左肩脫臼、韌帶斷裂，送醫後已緊急動手術。

廣告 廣告

顏曉筠回憶當下一聲巨響，「下一秒人就已經倒在地上」。第一通電話打給經紀人，還直擔心「劇組還等著她拍戲，怎麼辦…」，敬業態度令工作人員既心疼又佩服。對於突發意外影響拍攝進度，她也對劇組深感抱歉。

顏曉筠驚傳發生嚴重車禍。民視提供

8點檔劇組緊急調整班表！將另尋演員接替

《好運來》劇組除了調整拍攝班表，也針對劇本進行部分修改，但因為顏曉筠這個角色牽動重要劇情的開展，目前民視與劇組、還有尚未能馬上復拍的顏曉筠取得共識，會另尋合適人選接續演出，讓戲劇進展能儘速回到正軌。

民視也表示，現階段最重要的是讓顏曉筠能專心養病與積極修復，希望她早日康復。也特別感謝林口長庚醫院給予藝人的協助。對於各界、媒體、粉絲的關心，顏曉筠也表示現在狀態很穩定，希望大家不用擔心。



回到原文

更多鏡報報導

王瞳半年同居人曝光！在家都裸體已如老夫少妻 「私密處照」差點外流

台8「真人版娜美」挑戰極限 連續一周大消耗！驚吐身體出現這狀況

台8女星震撼揭毀容過往：連照鏡子都難接受！重回鏡頭前「關鍵貴人」曝光