台8女星「新婚閨房樂」曝光！羞露「私密部位」提前保養 竟突然歪樓變母子情

王盈凱（右）劇中幫何宜珊洗腳，自稱是腳底按摩師傅。台視提供

何宜珊與王盈凱在台視8點檔《寶島西米樂 守護》中飾演的「春燕」與「大川」，新婚後終於迎來一場難得的甜蜜互動。最新劇情中，夫妻倆難得出門約會，卻因春燕扭傷腳而中斷行程，大川立刻展現「老公力」，一路把太太背回家。

回到房間後，大川貼心提出要替春燕擦藥、洗腳，讓原本就和老公還有些生疏的春燕害羞，甚至試圖以擔心會有腳臭問題來推託。沒想到貼心的大川不但毫不介意，還主動提議幫忙太太洗腳，直接上演居家版SPA服務，新婚夫妻的閨房樂趣一覽無遺。

何宜珊（左）劇中和老公王盈凱感情升溫。台視提供

戲裡春燕害羞閃躲，而戲外的何宜珊也是真心緊張。拍攝前她特地向工作人員要了濕紙巾，靦腆地問：「我可以先擦一下嗎？」面對突然要在眾人面前亮出腳趾，她忍不住頻頻向王盈凱道歉，整個人緊張到腳趾都縮在一起。

王盈凱私下也是貼心人夫 何宜珊：回家問問看

何宜珊不好意思地說：「我前一天晚上有特別保養一下腳啦！」並透露私下從沒讓老公幫忙洗過腳，並打趣表示：「不然我今天回家問問看好了！」王盈凱則完全相反，對這場戲淡定得像回到家裡一般。他笑說自己平常就會幫太太準備熱水泡腳，這種橋段可說是駕輕就熟，也要何宜珊「放心交給大川師」。

何宜珊（左）劇中要被王盈凱洗腳顯得有些害羞。台視提供

王盈凱劇中因車禍導致視力受損，呈現弱視狀態，但拍起洗腳、擦藥動作熟練，連劇組都笑說像專業按摩師。排戲過程中，王盈凱洗到一半突然覺得畫面似乎變得有點「溫馨」，他自嘲：「這畫面好像母親節也看得到？」最後他乾脆放話：「我好期待有一天演她兒子。」何宜珊立刻崩潰哀號：「不要啦！」現場笑翻一片。



