台8惡男太壞了！外景突遭入戲民眾當街辱罵 社群也淪陷遭罵「去死」威脅

曾子益《好運來》成十惡不赦的反派，讓觀眾氣得牙癢癢。民視提供

曾子益在民視《好運來》中飾演大反派，接受節目《娛樂超skr》訪問時，坦言因角色設定過於寫實、壞到入骨，不只讓觀眾恨得牙癢癢，甚至連戲外生活都受到不小影響，直呼：「演壞人真的比以前更辛苦。」

曾子益在《好運來》中將角色的心機、狠勁與惡行詮釋得淋漓盡致，成功讓觀眾完全入戲。他在受訪時分享，近期拍攝外景時，曾遇到讓人哭笑不得、卻又相當震撼的經驗，竟被民眾當場大聲辱罵，甚至直接被趕離現場。曾子益回憶，對方情緒激動地對他喊出粗口，還把劇中情節搬到現實生活，質問他：「為什麼不聽媽媽的話？」讓他深刻感受到觀眾對角色的強烈投射。

廣告 廣告

曾子益透露因反派角色，在社群平台收到大量情緒性私訊。民視提供

更讓人擔心的是，隨著劇情推進，部分觀眾的情緒也變得更加激烈。曾子益透露，近來在社群平台收到大量私訊，其中不乏帶有強烈情緒甚至威脅意味的留言，內容直言要他去死，甚至揚言傷害他本人。他無奈表示，這次收到的私訊數量比以往更多，因為角色「真的比較壞」，也讓他承受前所未有的壓力。

成熟心態面對罵聲：也是一種成就感！

儘管如此，曾子益仍展現專業演員的高度自覺與成熟心態。他坦言，從另一個角度來看，這樣的反應某種程度也是一種成就感，代表自己的表演成功讓觀眾產生情緒連結。

不過曾子益也不忘藉此機會向觀眾溫柔喊話，希望大家能理性看戲、不要過度入戲。他表示，戲劇中若沒有反派，就無法襯托出好人的存在，反派角色本身也是一種犧牲，是為了讓故事更完整、讓觀眾看到更多正向價值。



回到原文

更多鏡報報導

8點檔娜美爆乳婚紗曬超深事業線 勾搭「渣男」真實原因曝光！驚呼：刺激又緊張

陳匡怡驚吐「寫好遺書」 再爆3男神曾是追求者！震撼揭被「親吻、擁抱」內幕

「醫界王陽明」賴弘國爆三度離婚 恩師6字曝他家庭現況！嘆：自以為很了不起