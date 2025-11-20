台8男星「反覆偷吃」報應來了 眾叛親離超慘下場！連「老婆」都嘆：好淒涼

江宏恩劇中落得眾叛親離的下場。三立提供

江宏恩在三立8點檔《百味人生》中堪稱全劇最「命途多舛」的男人，原本身邊同時有前妻陳妍安與現任妻子苗真相伴，看似風光，卻因再次偷吃、行為反覆，最終落得眾叛親離的下場，不僅兩段婚姻走向破裂，就連兒子陳謙文也不是親生的，人生瞬間歸零。

對於「老公」狀況，苗真笑說，每次拍完戲回想劇情，都會浮現江宏恩飾演的「高天量」最後孤零零，只剩自己與劇中母親張琴相依為命的畫面，「光想像那樣的情景就覺得好淒涼」。江宏恩也笑著點頭認同，若以現實角度來看，從一家人曾經熱鬧、風光，到最後瞬間什麼都沒有了，「落差真的會很大，會失落、會挫敗，但某種程度也是自己造成的」。

江宏恩談到「高天量」一角時表示，他非常能接受悲慘下場，因為這正是人物設定的人生軌跡。他笑說：「他有兩個太太、一個小三，出來混就是要還的！」在他眼中，高天量的人生走到這一步，其實某種程度相當合理，而未來會否因這場家庭崩解迎來新的啟示、還是繼續走向更糟的境地？他認為一切端看編劇如何安排，「也許後續還會有另一波操作」。

苗真（左）與江宏恩飾演夫妻。三立提供

角色又渣又兇！澄清戲外「連唱帶跳」大不同

江宏恩並認為，高天量這個角色雖然渣，但仍有可愛的一面，「他真的很望子成龍，有點像傳統時代的人，覺得娶多個太太沒什麼，但心裡最重視的還是傳承，希望兒子比他更好，這點是他很堅持、也是最可愛的地方」。

被問到身邊是否有類似高天量的朋友？江宏恩他坦言這種人一定存在，而人會變成什麼樣，常與身邊的朋友圈磁場有關，「有人會勸你離開爛環境，有人不會，有人甚至會跟著一起爛下去」。他笑說，朋友之間會互相觀察、互相學習，期望年紀到了一個階段後，大家都能變得更穩定。他強調一句最實在的：「男人的相處，就是近朱者赤、近墨者黑。」

江宏恩劇中經常板著一張臉。三立提供

而高天量在劇中經常板著臉，但江宏恩強調自己戲外完全相反，只要放下劇本就會「連唱帶跳」，經常在排戲時搞笑，讓現場氣氛更放鬆，「排戲都比正式拍攝好玩，這樣不只是讓自己放鬆，也是讓對方安心，正式上場時才會更順暢」。江宏恩幽默又清楚地看待角色，既投入又抽離，也讓高天量這個矛盾又可愛的角色更加立體。



