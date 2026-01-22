台8男星「抽屜遭塞廚餘」聯考前被霸凌 主謀竟要求帶進演藝圈！怒批：厚顏無恥

張雁名（右）時常與老婆討論教育問題。翻攝臉書

43歲的台8男星張雁名在社群上發文透露自己遭霸凌過往，且還是在高中時期離聯考倒數的最後三個月，直呼是一段「惡夢」，「那時候大概有一個月的時間，每天早上去學校，桌上被塗滿膠水，抽屜裡倒滿吃剩的食物，書本被撕得稀巴爛，就這樣日復一日的循環著。」

最後張雁名忍無可忍，「對著全班的面怒斥，再用一次我絕對加倍奉還，我知道是誰用的。當然我也把這件事告訴了教官，學校也處理了這事，後來一直到畢業也都沒在發生了，但在我的心裡卻埋下了一層陰影。」

張雁名分享遭霸凌往事。翻攝臉書

張雁名回憶當時心情：「那時候的我只是深深覺得我是不是在學校不是個受歡迎的人，也不敢把這事情告訴父母，怕他們擔心。」後來自己進入演藝圈成為明星，「那個曾經帶頭霸凌我的同學還傳私訊給我，說希望能帶他一起進演藝圈，當下我真的非常震驚，雖然事隔多年，但你怎麼還能裝沒事一樣傳訊息給你霸凌過的同學，厚顏無恥到這種地步？」

已當爸！擔心孩子未來也遇到霸凌問題

事隔多年，張雁名已釋懷，但他現在已當爸，也擔心兒子未來會遇到類似情形，「他是不是也會跟當年的我一樣選擇不告訴父母，還是默默隱忍承受這一切？」也針對此事與小12歲的老婆討論過多次。

張雁名最後並感嘆：「真心希望各種霸凌的事件能越來越少，因為你傷害的可能不是只有對方的身體，對他們的心裡各方面都會造成極大的影響，也希望學校遇到這類型案件能更積極妥善處理，讓每個孩子都能在求學過程中有個美好的回憶。」



