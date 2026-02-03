台8男神狂瘦15公斤「氣質全變」回歸 日操100下伏地挺身！嘆「自我折磨」超痛苦

李睿紳（左）開心楚翔回歸8點檔戰場。三立提供

台8男神楚翔在休息一段時間後，強勢回歸三立《百味人生》，再度加入演出，一登場就自帶故事線與話題度。他在劇中飾演「葉冠偉」，表面上是葉家長子、長孫，背後卻藏著驚人身世祕密，角色命運從一開始就註定不平靜。

葉冠偉名義上是葉文祥（沈世朋飾）、邱雅菱（璟萱飾）之子，自小背負家族期待長大，實際上卻是雅菱與炳坤（林佑星飾）所生，頂替身分進入葉家，血緣關係被錯置。葉家阿嬤早已知情，卻始終對他保持距離，長年偏心真正的親孫葉冠廷（溫少淮飾），讓冠偉在「名不正、言不順」的陰影下成長，不論再努力都難以被肯定，也讓他內心累積滿滿失落與不甘，性格層次格外複雜。

楚翔這次歸隊拍戲，好哥兒們李睿紳最開心。楚翔前陣子去拍電影，為了角色減肥、運動，李睿紳讚：「這本來就是演員該做的事，但他真的很努力。」他也打趣表示，兩人目前對戲不多，「但之後應該會搭到，因為他要跟我妹配一對。」至於楚翔是不是越來越有自信？李睿紳直言：「他一直都很有自信啦！」

拍攝軍事題材作品！鍛鍊出好身材

談到這次「轉型」，楚翔坦言契機來自上一檔《願望》殺青後，接到一部軍事題材作品，為了貼近1996年外島阿兵哥的形象，決定徹底改變自己，「那個年代的兵幾乎都是瘦又精壯型，加上是大銀幕作品，就算是小角色，也想對角色負責。」於是他展開近乎當兵等級的訓練生活。

楚翔回想訓練期完全不輕鬆，從體能、單兵教練、刺槍術到砲操樣樣來，伏地挺身一做就是100下起跳，操場十圈是日常，「真的有種『我到底為什麼要這樣折磨自己？』的感覺，超痛苦。」但也正因如此，他成功瘦身約15公斤，體態徹底翻轉。

對現在的自己，楚翔給出70分的評價。他笑說，以前最怕拍脫衣戲，因為肚子都是肉，站在其他身材很好的演員旁邊會很自卑；現在不只體態精實，還練出微微四塊腹肌，「如果再有需要脫衣服的戲，我現在可以很有自信。」至於剩下的30分？他笑說要朝八塊肌邁進，「但那又是另一條很辛苦的路。」

解鎖「有錢人」角色！滿意斯文氣質

這次在《百味人生》中，楚翔也首度解鎖「有錢人」角色，忍不住笑說：「終於演到有錢人了！」同時還加入許多過去沒嘗試過的角色元素，直呼是一大突破。楚翔還對觀眾笑喊：「讓我脫離一下8+9啦！」很滿意現在的斯文氣質，體態調整後身體也更舒服。

雖然有人覺得楚翔瘦太多，但他認為：「在螢幕上其實是剛剛好。」會不會變自戀？楚翔大方承認，現在確實比較常照鏡子，也會擔心自己是不是又胖回來，「以前是想吃就吃，現在會控制，為了角色，也為了身體更健康。」



