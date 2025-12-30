台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣1月份進行交管

記者湯平／花蓮報導

公路局自民國113年0403震災後，為兼顧公路搶修復建進度及在地交通與產業需求，自115年1月起關原至天祥、天祥至太魯閣口進行交通管制。

公路局太魯閣工務段長張佩筠表示，公路局每月下旬均邀請大天祥地區居民、社團、企業、相關機關代表及熟悉中橫公路之土木(大地)工程技術顧問，開會共同研議次月施工交管措施，經開會討論後擬定115年1月份管制措施，

張佩筠表示，關原至天祥每日朝巡路況、清理落石，確認可通行後，原則於7時至16時30分開放通行，16時30分至18時關原合歡派出所前及天祥西端2處設置管制柵門關閉，禁止車輛進入，關原至天祥只出不進，18時至翌日7時夜間封閉。

另外，關原至天祥間施工實施交通管制路段有台8線117點4k，關原路段1處工區，原則採7時至8時、10時放行1次、12時至13時、15時、16時30分等5次放行。

張佩筠指出，天祥至太魯閣口於7時至17時30分之間採8時、10時5分、13時、15時5分、17時30分等5次放行，17時30分至18時天祥東端及太管處砂卡礑隧道東口等2處管制柵門關閉，禁止車輛進入天祥至太魯閣只出不進；天祥至太魯閣道路18時至翌日7時夜間封閉。

台8線薛家場、豁然亭、九曲洞隧道西口、九曲洞隧道東口、錐麓隧道東口、靳珩隧道西口及寧安橋西端，配合天祥至閣口放行時段採5次放行，原則採機動管制交通，放行期間前、後工區互相配合並以當次放行前抵達兩端工區停等車輛全數通過為原則，隨後接續管制交通。

張佩筠強調，「通行大禹嶺至太魯閣口」之用路人，東行大禹嶺至太魯閣，建議最遲於當日17時前抵達天祥，以免錯過天祥17時30分之最後放行時段；西行太魯閣至大禹嶺最遲建議於15時通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以避免18時夜間封路前仍尚未通過關原管制站。

公路局自115年1月起關原至天祥、天祥至太魯閣口路段進行交通管制。(太管處提供)