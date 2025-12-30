台8線中橫公路1月份交管時程出爐 下午3時需到現場

2024年0403花蓮震災以來，台8線中橫公路持續修復道路施工，交通部公路局東區養護工程分局12月30日預告，2026年1月份仍進行交通管制，東行、西行共2路段最早下午3時就要抵達。

公路局東區養護工程分局表示，台8線114.6K至167.3K關原至天祥段，經當天早上巡視路況、清理落石並確認可通行後，原則上於每天早上7時整至下午4時30分開放通行，下午4時30分起至當晚6時台8線114.6K（關原合歡派出所前）、167.1K（天祥西端）2處管制柵門關閉，同時關原至天祥間只出不進，並在當晚6時整至翌日早上7時前，實施關原至天祥道路夜間封閉。

其中，交通管制路段為台8線117.4K關原路段1處工地，原則採5次放行，含早上7時整至早上8時整、早上10時整各放行1次，中午12時整至下午1時整、下午3時整各放行1次、下午4時30分放行1次。

而台8線167.7K至184.5K天祥至太魯閣段，則是在早上7時整至傍晚5時30分間放行5次，時段為早上7時整至早上8時整、早上10時整至早上10時5分、中午12時整至下午1時整、下午3時整至下午3時5分、傍晚5時整至傍晚5時30分。

傍晚5時30分至晚間6時整，關閉台8線167.7K（天祥東端）、太管處砂卡礑隧道東口2處管制柵門，天祥至太魯閣只出不進，並於當晚6時整至翌日早上7時實施天祥至太魯閣道路夜間封閉。

台8線182.7K至184.5K長春隧道至閣口實施進出車輛分流改道。（圖／公路局東區養護工程分局提供）

此外，台8線7路段含155.8K薛家場、157.6K豁然亭、172.3K九曲洞隧道西口、173.5K九曲洞隧道東口、174.8K錐麓隧道東口、176.8K靳珩隧道西口以及180.5K寧安橋西端，將配合天祥至閣口採5次放行，為機動管制交通。且放行前、後以當次放行前抵達2端工區停等的車輛全數通過為原則，隨後接續管制交通。

太魯閣口至長春隧道也採分流通行：

1、西行（太魯閣往天祥方向）：太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥

2、東行（天祥往太魯閣方向）：台8線→長春隧道→太魯閣口

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段提醒，用路人若需經過全程約74公里的「通行大禹嶺至太魯閣口」路段，東行（大禹嶺至太魯閣）最晚應在當天傍晚5時整之前抵達天祥，以免錯過天祥在傍晚5時整至傍晚5時30分的最後放行時段。另西行（太魯閣至大禹嶺）最晚應在當天下午3時整通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以免在當晚6時整夜間封路前仍未通過關原管制站。

若放行時段因天候、突發狀況等因素影響，公路單位不排除延後或取消放行，民眾應事前規劃行程應變，並利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路」APP與收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

