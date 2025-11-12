台8線豁然亭路段落石交通阻斷 估13日下午搶通
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮山區連日降雨，中橫公路台8線157.7公里處豁然亭路段，今天中午發生持續性落石阻斷交通，公路局緊急封閉道路，預計明天下午3時搶通。
公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，台8線157.7k豁然亭路段持續有落石掉落，考量邊坡含水量高，且視線不佳，目前人員及機具在現場待命，預計明天下午3時搶通。
太魯閣工務段表示，中橫公路台8線關原至天祥（114.6公里處至167.4公里處）路段，除157.7公里處豁然亭災點外，其餘路段仍依原訂管制方式放行。（編輯：李亨山）1141112
