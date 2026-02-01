台8線驚魂！百公斤巨石「天外飛來」砸中車引擎蓋 女駕駛嚇破表

記者林意筑／台中報導

有顆重量達上百公斤的巨石砸落。（圖／翻攝畫面）

台8線傳出驚悚落石事件！今（1）日上午11時許，有輛休旅車行經中橫公路9公里處時，突然有顆重量達上百公斤的巨石砸落，不偏不倚砸中車輛引擎蓋，「蹦！」一聲巨響，嚇壞車主張姓女子，後續立即向撥打110向警方求助。

據了解，張女今日上午開車往谷關方向時行駛，經過台8線9公里處時，有顆體積巨大的石塊突然從一旁山坡砸落，正巧砸中車頭引擎蓋上，導致凹陷受損，所幸車內乘客僅受驚嚇無人受傷。後續張女向警方求助，警方獲報後前往協助交通疏導，並通報工務段人員清理落石。

