台8花旦剛新婚就成「災難專用戶」 落海、被車撞慘失明！「滿臉是血」震撼畫面曝光

王樂妍（左）與劇中前夫謝承均上演糾葛戲碼。三立提供

王樂妍在三立台8《百味人生》中周旋於黃少祺與謝承均兩男神之間，與前夫謝承均再度糾葛，也因此引發現任妻子陳珮騏的不滿與妒火，三角關係張力十足，成為近期討論焦點。

戲外，王樂妍去年升格當人妻，《百味人生》中和黃少祺拍吻戲，坦言看到劇本時其實相當害羞，「好久沒有演吻戲了，而且這還是婚後第一次！」不過她也感謝黃少祺在排戲時總是以輕鬆逗趣的方式帶動氣氛，讓她能在放鬆狀態下完成演出。

閉眼熟悉失明感！眼神遲緩乾到爆

除了情感戲份吸睛，王樂妍這次更挑戰首次演出失明角色。她形容自己簡直是「災難專用戶」，從一開始落海、差點被車撞，到如今角色失明，戲裡意外連連。為了揣摩角色，她特別回想過去看過天心演出的相關作品作為參考，排戲時刻意閉著眼睛演出，甚至私下吃飯、在家摸黑走路練習，刻意讓視線失焦，讓自己習慣「看不清楚」的狀態。

王樂妍（左）與陳珮騏劇中成情敵。三立提供

王樂妍坦言，自己原本眼神靈活，現在必須練習讓眼神變得遲緩甚至定點不動，花了不少時間適應，「每天拍完回家眼睛都乾到爆炸，隱形眼鏡根本戴不住，就算點眼藥水也沒什麼用。」她苦笑表示，演出失明角色比想像中辛苦許多。

角色遭酸民攻擊！王樂妍樂觀：完全不看

談到網路上針對角色的酸言酸語，王樂妍則展現樂觀態度，直言自己現在選擇「完全不看」。她回憶剛加入三立拍攝《願望》時，曾經很認真看每一則留言，看到負評難免受傷，後來學會專注在角色與工作本身，「拍8點檔已經夠辛苦了，放過自己吧。」

王樂妍堪稱「災難專用戶」。三立提供

王樂妍也笑說，老公總會在身旁給她滿滿支持與鼓勵，「他都說我是最棒的，這樣就夠了。」而今年過年王樂妍第一次要去夫家，見他們家族所有的家人，跟他們一起吃年夜飯。



