台8「真人版娜美」挑戰極限 連續一周大消耗！驚吐身體出現這狀況

38歲的台8女星張家瑋身材火辣，有「真人版娜美」封號，在《好運來》中也飾演熱愛運動、充滿生命力的「陸喬安」一角。然而，劇組為這角色設計的挑戰超乎想像，從一整天的攀岩、打靶，到長距離登山，讓平時就熱愛運動的張家瑋也直呼：「比想像中更有挑戰性！」

張家瑋笑說，幸好在開拍前她參加了體能節目《最強的身體》，讓她得以迅速「重新啟動身體」，為這次《好運來》的硬仗做好萬全準備。張家瑋坦言，雖然她私下非常喜歡運動，尤其是瑜伽，但每次一投入戲劇拍攝，就會將所有專注力放在工作上，導致運動習慣常常中斷。她說：「每一次『重新啟動身體』都像從零開始，反而比大家想像的還要有挑戰性。」

這次加入《好運來》劇組，她必須在短時間內完成多項高強度體能考驗。回憶起拍攝初期的魔鬼行程，她分享：「真的是滿滿的挑戰！從攀岩、打靶到登山，連續一週拍攝下來體力消耗非常大，記得攀岩後去打靶手還一直不自覺發抖，跟吳政澔還一起比看誰的手抖得最厲害。」

戲裡戲外都愛運動！角色「心理線」卻不同

不過張家瑋的表現也讓現場工作人員刮目相看，她則表示，能順利完成這些挑戰，必須歸功於之前累積的運動底子和那份不服輸的毅力。張家瑋並形容角色：「陸喬安也熱愛運動、很有生命力，這部分跟我本人有一些相似。但她面對困難的方式、她的心理線又跟我完全不同。」

張家瑋將陸喬安形容為一個「一半生活、一半探索」的角色，相似的部分讓她演起來很自然，不像的部分則帶來了挑戰性。她希望觀眾能透過這個角色，看到更全面、更多面向的張家瑋。



