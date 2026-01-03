台82線自撞翻車！44歲駕駛甩飛車外「頭破血流」

嘉義台82線快速道路今日（3日）中午發生一起嚴重自撞意外。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）





嘉義台82線快速道路今日（3日）中午發生一起嚴重自撞意外。一名44歲男子駕駛銀色轎車行經往東路段、靠近中山高附近時，因不明原因失控撞擊外側護欄，強大撞擊力導致車輛當場翻覆。駕駛因故甩飛出車外，頭部重創倒臥路面，目前已送往醫院緊急搶救中。

駕駛噴飛倒臥內側車道

這起事故發生於今日上午11時59分。44歲程姓男子當時駕駛轎車行經台82線往東方向，在撞擊外側護欄後，車體隨即翻覆。程男在過程中被噴飛至內側車道，導致頭部大量出血。目擊民眾發現後立即通報，救護人員到場時，程男已陷入意識不清狀態。

傷勢嚴重合併顱內出血 事故原因仍待調查

程男隨後被緊急送往長庚醫院急救。醫療團隊初步診斷顯示，程男到院前意識模糊，並有嚴重顱內出血情況，目前仍於醫院搶救。至於車輛為何失控撞擊護欄，以及程男是否因未繫安全帶導致噴飛，詳細事故原因與肇事責任仍有待進一步調查釐清。

更多東森新聞報導

快訊／和男友吵架失控！新埔裸女衝出車 嚇壞路人

超冷！女「全身沒穿」跳車 民眾目擊：以為是擄人

14歲小女友喊「慾火焚身」 他來洩火 下場慘了

