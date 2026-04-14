台84線麻豆段連環車禍 2輕重傷、1命危

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台84線麻豆路段今天凌晨發生連環車禍，2人輕重傷，另有1人摔落橋下，現場已無生命徵象，送醫搶救中，確切肇事原因仍在調查。

車禍發生在台84線16.1公里東向，現場多部大小車輛發生擦撞，有人受困、有人摔橋下，南市消防局凌晨1點51分受理報案，隨即調派8車、15人趕往現場搶救，現場3名傷者，1人輕傷，消防隊也協助另1人脫困，意識清楚，摔落橋下的傷者命危，緊急送醫搶救。

【看原文連結】

更多自由時報報導

TVBS大裁員 姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎：一手頒獎一手斷生路

中醫女院長拒求愛 恐怖男診所潑汽油 台中地院裁定羈押

李貞秀抓耙仔2-1》檢舉函曝光！她控高虹安與男友合謀詐助理費、替鴻海喬案

找到替代能源了！南韓將從「這國」進口石油

