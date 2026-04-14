台84線麻豆段3車追撞！1人噴飛墜橋 2受困受傷送醫
記者盧萍珊∕麻豆報導
台八十四線麻豆路段十四日凌晨近二時發生重大車禍，現場三部自小客車、貨車不明原因追撞，由於撞擊力量大造成車體變形扭曲嚴重，其中一人噴飛跌落高架橋下，另有一人受困車內、一人輕傷，消防局將三名傷者分送醫院急救，肇事原因由麻豆分局釐清中。
這樁重大車禍發生在台八十四線十六點一公里東向，消防局在十四日凌晨依時五十一分接獲報案，並調派八車、十五人前往救援，由於車禍撞擊力道猛烈，三部大小貨車不僅車體嚴重變形，還有人噴飛拋出車外跌落橋下。消防人員分頭搶救傷者，一方面協助困在車內的傷者脫困，另一方面趕往橋下搜尋救援墜落傷者。
三名傷者分送麻豆新樓醫院及柳營奇美醫院治療，肇事原因由麻豆警方調查中。
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