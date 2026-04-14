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即時中心／綜合報導

台84線快速道路台南麻豆路段，在今（14）日凌晨發生重大車禍！3輛大小貨車不明原因高速追撞，現場造成3人輕重傷，其中1人更因猛烈撞擊遭拋飛橋下，當場失去生命跡象。傷者已全數緊急送醫搶救中，至於車禍發生的確切原因，目前警方仍在持續調查釐清中。

台南市消防局在今日凌晨1時51分接獲報案，位於麻豆台84線快速道路東向16.1公里處，發生多車追撞的重大交通事故，立即派遣麻豆、下營、官田及善化等分隊，共出動8車、15人，會同轄區警方趕往現場救援。

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現場為自小客車與大貨車追撞，3輛車明顯扭曲變形，共發現3名傷者。其中2名30多歲及40餘歲男性分別受輕重傷，所幸意識都清醒，分別送往柳營奇美醫院及麻豆新樓醫院；另有1名50餘歲男性，因猛烈撞擊遭拋飛橋下，當場失去生命跡象，送往麻豆新樓醫院。至於車禍發生的確切原因，目前警方仍在持續調查釐清中。

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原文出處：快新聞／台84線麻豆路段凌晨重大車禍！3車追撞「1男噴飛落橋命危」緊急送醫搶救

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