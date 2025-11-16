台86線高架橋下大火！歸仁清潔隊部回收物狂燃 竄黑煙噴紅焰
最新消息，今（16日）上午約10點多，在台86線的14公里+909公尺處發生火警，但卻不是發生在路面上，而是在高架橋下方的歸仁清潔隊部，疑似資源回收物大規模狂燃，轄區消防隊、警方都已趕往現場處理，是否有傷亡目前暫時不明，起火的原因仍有待消防局火調科在火勢撲滅後調查釐清，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。
火災現場。（圖／台南道路救援張家班群組）
