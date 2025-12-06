台88線大貨車鐵片飛落砸車 擋風玻璃碎裂幸無傷亡

民眾行駛在台88線內車道，但就在逐漸靠近外車道大貨車時，接連好幾片異物從地面飛拋而出，其中一大塊鐵片直接砸中擋風玻璃，瞬間碎成蜘蛛網狀，民眾隨即減速慢行，並將過程在網路社群貼文，驚慌差點遭遇不幸。

高雄鳳山分局過埤派出所所長黃靖維表示，「車輛機件脫落可處駕駛人新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。」

事件發生在高雄台88線快速道路，5日上午9時多，民眾行經鳳山交流道到五甲交流道之間，肇事大貨車疑似零件脫落，砸破後方民眾小客車擋風玻璃，警方檢視影片內容，將對大貨車駕駛進行裁罰。

高雄市民林先生說：「快速道路上駕駛，很多東西你是沒辦法預估的，一個震動就可能把一些東西震飛掉，然後去砸到別人。沒有辦法啦，就看政府有沒有禁止，就是在入口處做一個檢查。」

台88線橫跨高雄和屏東，3年前一名高雄女教師準備前往學校，遭對向車道一塊鋼板砸中，不幸身亡，警方追查多日，確認是一部曳引車零件脫落，遭另一部曳引車輾過噴飛，肇事駕駛事後遭依過失致死罪偵辦。