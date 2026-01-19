台88線快速道路屏東萬丹到高雄大發段 今起到27日夜間施工封閉

台88線快速道路屏東萬丹到高雄大發段要施工了。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕公路局南區養護工程分局今天(19日)到27日止，台88線從屏東萬丹到高雄大發匝道從晚上10點到隔天清晨6點封閉施工，從屏東往高雄必須改道，可以從萬丹交流道行駛188線道到高雄，再由大發交流道上台88號快速道路，或者改道從高屏大橋或雙園大橋。

公路局南區養護工程分局表示，台88線12k+700~22k+391(西向)路面修復工程從今天(19日)起至27日進行，施工期間為每週一至週五，如遇下雨則暫停，施工時間為每日夜間10時至隔日上午6時止進行施工，位置在萬丹交流道到大發匝道間，從台88線萬丹交流道至大發交流道主線路段封閉施工。

建議改道路線為，萬丹西向出口匝道續行188線往高雄，至大發西向入口匝道上台88線，施工期間請用路人行經該路段時，遵守各項施工標誌指引並減速慢行，或利用台1線高屏大橋、台17線雙園大橋來往高雄、屏東或台東地區替代道路行駛，公路局呼籲用路人，如欲行駛上述路段請事先作好行程規劃，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

