台88線曳引車變換車道釀禍！小貨車翻覆 1人輕傷
有網友在社群平台公布影片指出，台88線快速道路往市區方向今（20）日驚傳3車連環追撞事故，一輛小貨車翻覆，所幸僅造成輕傷，無人送醫。
現場駕駛在社群平台《Threads》表示，事故發生後車流完全停滯，原PO在車陣中停留十分鐘以上動彈不得了，語氣中充滿無奈。由於事故地點位於大寮路段前方，原PO呼籲大寮後方車輛暫時避免上交流道，建議能在大寮交流道下車的駕駛盡快駛離，改走替代道路。
高雄市林園分局表示，今日中午12點55分接獲報案，大寮區台88線快速道路西向4K處發生車禍，大寮派出所及交通分隊員警立即趕赴現場處理並疏導交通。
根據警方初步調查，42歲張姓男子駕駛曳引車沿台88線快速道路東往西方向行駛時，於變換車道過程中，與62歲林姓男子駕駛的小貨車發生碰撞。小貨車遭撞擊後往前追撞72歲鄭姓男子駕駛的自小客車，隨後翻覆。
事故造成林姓男子輕傷，但無需送醫治療。警方於下午1點58分排除現場，恢復交通。經酒測，三方駕駛酒測值均為0，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待進一步鑑定。
林園分局呼籲用路人，行車時應隨時注意車前與左右後方狀況，變換車道務必確認安全並打方向燈，保持適當安全距離，避免事故發生，確保自身與其他用路人安全。
