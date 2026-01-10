台88連環撞！大貨車追撞釀火燒車 動漫跑車變廢鐵

台88快速道路高雄段昨（9）日發生一起嚴重追撞事故。（圖／東森新聞）





台88快速道路高雄段昨（9）日發生一起嚴重追撞事故，共涉及大貨車、轎車及水泥預拌車等三部車輛。事故引發後續火燒車意外，導致轎車遭大火吞噬焚毀，轎車駕駛受傷送醫。由於遭焚毀的車輛擁有特殊塗裝，意外引發車迷關注。

大貨車疑未注意車前狀況 釀三車連環追撞

高雄市警方於1月9日上午11時39分接獲報案，指稱台88快速道路東向8.7公里處發生追撞事故。

初步調查顯示，35歲蔡姓男子駕駛大貨車行經該路段時，疑因未注意前方車流狀況，先行追撞由38歲陳姓男子駕駛的座車，強大撞擊力導致陳男座車再向前推撞38歲楊姓男子所駕駛的水泥預拌車。

廣告 廣告

遭焚毀的車輛擁有特殊塗裝，意外引發車迷關注。（圖／東森新聞）

跑車起火駕駛受傷 肇事原因待釐清

事故發生後，陳男駕駛的轎車隨即起火燃燒，火勢迅速蔓延導致全車焚毀。陳男雖及時逃出，但身體受有擦挫傷，隨後被送往醫院接受治療；大貨車駕駛蔡男及預拌車駕駛楊男則未受傷。警方針對三方駕駛進行酒測，確認均無酒駕情事。

值得注意的是，該輛遭焚毀的跑車為Subaru WRX車款，且其車身塗裝與知名日本動漫《爆走兄弟Let's & Go!!》中的主角車座「勝利衝鋒」配色相同，照片流傳至網路後引發不少車迷議論。

更多東森新聞報導

找到了！落海男成冰冷遺體 身分曝光是「港都傳奇」

快訊／國3和美段南下5車撞成一團！貨車扭曲變形 2人受困

館長慘了！直播嗆「斬首賴清德」 2罪起訴

