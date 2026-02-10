台9甲烏來段土石坍方 預計明日恢復全線通車

巨大石塊堆積路面，夾雜樹木傾斜而下，將道路完全堵住，台9甲線無預警崩坍，場面驚險，一度阻斷山上居民唯一的聯外道路，有人騎車回家發現路不通，立即報案。

烏來區長周至剛表示，「我第一時間就到場看了，我嚇一跳，因為我將近20年，沒有看到這麼大型的崩塌，這個崩塌情形將近3層樓高。沒有預警的，還好是在凌晨 。」

在新北市烏來台9甲線的12.4公里處，10日凌晨2時許，土石突然大面積滑落，儘管坍方路段不時有零星落石，但這回連當地區長也疑惑，前一天無風無雨、沒有颱風、地震，怎麼崩落的這麼嚴重，所幸沒有傷亡。

公路局北分局中和工務段長范又升說明，「之前的連續降雨就造成這個岩壁含水量提高，前幾天比較冷，今日其實氣溫回暖蠻多的，又比較熱。所以溫差一大的狀況之下，節理的情形就很容易發生災害的狀況 。」

公路局初步研判，崩塌主因與土石節理有關，經重機具持續開挖，目前已恢復單線雙向通車，趁農曆年前的好天氣加快搶修，力拚最快11日恢復全線通行，畢竟氣象署預報，未來將有兩波冷空氣接力影響台灣。

氣象署預報員朱美霖指出，「兩波東北季風的影響，在北台灣的天氣上面，會有一些溫度以及降雨上面的起伏。各地早晚雖然冷空氣的強度不是特別的強，但是有一些輻射冷卻的影響之下，其實日夜溫差都會比較大一些些 。」

受到鋒面通過等影響，農曆年前的週三、週四，各地早晚偏涼，低溫落在14到15°C，迎風面的北部、東北部將有零星短暫雨，接著逐步回暖，但年假的除夕至初二這段時間又將變天降溫。

