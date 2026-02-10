台9甲線12.4K烏來段坍方 巨石擋道阻斷雙向道路

新北市烏來區今（10）天凌晨2點，在台九甲線12.4公里處有嚴重坍方，多顆巨石直接阻斷雙向道路，警方接獲民眾報案後立即派員前往處理，並通報工務段協助排除，經漏夜搶修後，目前單線已可雙向通行。

多顆大石與樹木直接將整條道路淹沒，完全看不到後方的道路，上方還有零星落石持續在往下滾，導致雙向車道無法通行，所幸當下並沒有人車經過，並未造成任何傷亡。中和工務段接獲通報已經在盡速排除狀況，目前單線可以雙向通行，並由員警在一旁力協助管制道路中。