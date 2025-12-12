台9線出事了！曳引車駕駛「屎在滾」臨停解放 女騎士猛撞命危搶救中

記者呂彥／花蓮報導

劉姓婦人（80歲）不慎騎車撞上曳引車，警消獲報到場時，劉女已無呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）

台9線花蓮縣新城鄉今天（12日）上午發生一起嚴重車禍，林姓男子（53歲）駕駛曳引車行經北向179.6公里處時，因肚子痛把車輛臨停在路邊上大號，一名劉姓婦人（80歲）不慎騎車撞上曳引車，警消獲報到場時，劉女已無呼吸心跳，現已送醫搶救中。

據了解，12日上午10時許，林姓男子駕駛曳引車沿台九線南往北方向前行，行經179.6公里處時，林男因為肚子不適，將車輛臨停在路邊，佔用北上機車道，林男下車後在附近草叢大號。

劉姓婦人當時騎機車沿著機車道行駛，疑似未注意到前方臨停車輛，直接撞上曳引車車尾，劉婦當場倒地不起，林男聽到撞擊聲回車邊查看，發現劉女全頭破血流昏迷不醒，急忙報警求助。

林男把車輛停在路邊佔用到北上機車道。（圖／翻攝畫面）

警消獲報趕到現場時，劉女已無呼吸心跳，救護人員已將她送往花蓮慈濟醫院搶救。據了解，林男持有合格駕照、無酒駕，而劉女則無駕照，酒測值待抽血檢驗，詳細肇事責任及車禍原因仍待調查釐清。

