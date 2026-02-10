台9線奪命車禍！花蓮憲兵自撞分隔島 引擎著火噴飛車外身亡

【緯來新聞網】花蓮縣壽豐鄉台9線今（10日）上午6時36分發生一起死亡車禍，一名在空軍基地服役的24歲鍾姓男子，駕駛黑色轎車北上行經204.7公里處時，因不明原因失控，猛烈撞上分隔島及路口號誌桿，整輛車翻覆並扭曲變形，鍾男也被甩出車外。警消到場後緊急將人送醫搶救，但仍宣告不治，車禍詳情有待進一步釐清。



消防局今天上午6時50分接獲通報，由壽豐分隊派遣救護人員趕到現場，當時鍾男已無呼吸心跳，立刻實施CPR及AED急救，送緊急送往花蓮慈濟醫院，但最後仍宣告不治。

花蓮縣壽豐鄉台9線今天上午發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

據了解，黑色轎車沿台9線北上，疑因高速撞擊路口號誌桿導致車體翻覆，車體嚴重變形，引擎解體噴飛到對向車道，現場甚至起火燃燒，鍾男被甩出車外，倒地不起，民眾見狀立刻設置三角錐，協助撲滅引擎火勢，並通知警消到場處理。



初步調查，鍾男在花蓮空軍基地擔任憲兵，持有合格駕照，經醫院抽血檢測酒測值為0，排除酒駕，今早疑似是為了趕回營區服勤，卻在途中發生意外。由於案發路段目前尚無拍到撞擊瞬間的監視器，警方正持續調查事發前肇事車輛行經的路口監視器畫面，以及附近車輛的行車紀錄器，以釐清確切的車速和事故發生原因。

