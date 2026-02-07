台9線小客車失控撞護欄 「騰空翻滾墜谷」驚悚畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／台東報導

台9線394公里台東太麻里發生一起車禍，小客車不明原因撞擊路邊護欄，騰空飛起墜落約20公尺深谷。（圖／民眾提供）

台9線394公里台東太麻里路段，今天（7日）上午9時許發生一起車禍，一輛汽車不明原因失控撞擊路邊護欄，整輛車騰空飛起，接著墜落約20公尺深谷，警消人員花費1個多小時才救出受困駕駛，後車行車紀錄器拍下驚悚事故瞬間。

警消表示，7日上午9時許獲報，台9線394公里發生車輛墜谷意外，救援人員到場後，發現陳姓男子（40歲）受困約20公尺深谷，傷者意識清醒，但全身動彈不得，經1個多小時的吊掛救援，才將傷者拉上路面送醫救治。

廣告 廣告

警消人員獲報到場救援。（圖／民眾提供）

這起事故發生瞬間被後方車輛行車紀錄器拍下，從影片可見，一輛白色自小客車行經一處彎道時，不明原因失控向右偏移，高速撞上護欄後騰空飛起，翻滾多圈後墜落山谷，畫面相當驚悚。

警方表示，傷者已由救護車送醫，肇事駕駛酒測值待驗，詳細肇事原因仍待釐清。

更多三立新聞網報導

竹聯幫據點遭掃射！17歲少年持衝鋒槍狂轟 全程60秒影片曝光

台南帥警幫正妹逃罰單「滑進旅館5hrs」畫面曝光 警界彭于晏停職起訴

身價8億102歲人瑞閃婚！家屬怒還原條件 揭68歲看護3度抵押豪宅3500萬

鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光

