台9線死亡車禍！花蓮「苦茶油牧師」開車遭追撞 頭部重創搶救不治

記者呂彥／花蓮報導

溫姓牧師的小貨車遭追撞，導致車輛失控再撞路樹，救護人員將溫姓牧師送醫急救。（圖／翻攝畫面）

台9線273公里花蓮玉里路段昨天（29日）發生一起死亡車禍，溫光亮牧師（63歲）開小貨車載弟弟外出，行經該路段時，先遭另一輛小貨車追撞，車輛失控再撞路樹，警消獲報到場救援，溫姓牧師已無呼吸心跳，經送醫急救仍不治。

溫光亮牧師年輕時原本是水電技師，30歲時成為牧師，2000年開始在玉里崙山部落教會服務，因部落人口外流嚴重，為了增加部落收入，他帶著族人整理荒廢的油茶園，申請設備、鑽研榨油技術，透過教會跟外界通路推廣，讓崙山黃金苦茶油成為部落代表農產品。

警方調查，29日下午1點多，溫姓牧師開自用小貨車載弟弟外出，行經台9線273公里往玉里方向時，與吳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，經查，當時兩車都行駛在外側車道，吳姓男子在後方加速想要超車，不慎追撞上溫姓牧師車輛，牧師車輛被撞後失控撞上路樹。

警方表示，救護人員到場時，發現溫姓牧師顱內出血、左腳骨折、全身多處擦挫傷，送醫前已無呼吸心跳，經急救後仍宣告不治，溫男的弟弟則是額頭有擦傷、左大腿腫痛，詳細肇事原因仍待釐清。

