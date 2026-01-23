台9線池上大橋北上新橋完成 25日起北上線雙向通行

（中央社記者盧太城台東縣23日電）花東台9線景觀大道工程，池上大橋路段北上新車道已完成，25日起開放北上線雙向各1車道通行；南下線則封閉施工。

公路局南區養護工程分局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，台9線池上大橋建於民國75年，現況河川沖刷致使橋基裸露，且耐震不符現行法規需求，交通部為加速池上大橋改建工作，優先納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）」計畫執行。

新橋改建工程於112年9月28日開工，採「先北上橋、後南下橋」2階段施工，第1階段北上橋工程預定將於25日完成。

林進芳表示，池上大橋北上線新橋於113年及114年施工期間共經歷9次的颱風侵襲及卑南溪水位暴漲等施工困境，在南區養護工程分局所組成專業的施工團克服天候災害的嚴峻挑戰，終於達成在地鄉親及社會大眾的期許，將在今年農曆年前階段性完成北上線新橋改建並開放車輛通行，將提供在地地區民眾及花東旅行遊客更安全的道路。

林進芳表示，台9線池上大橋改建工程將接續辦理第2階段南下線舊橋拆除及新橋改建作業，於25日起同步辦理封閉南下線舊橋辦理橋梁拆除及施工，屆時由原南下線單線雙向交維通行作業，將切換至北上線新橋雙向各1車道通行。（編輯：黃世雅）1150123