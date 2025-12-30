台9線玉里段車禍 苦茶油牧師亡

台9線花蓮玉里路段29日發生1起死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲溫光亮牧師，駕駛小貨車載弟弟外出時，疑似遭後方同向小貨車追撞，車輛失控再撞上路樹，警消獲報趕抵救援，溫光亮頭部重創、當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，詳細肇事原因正由警方調查釐清。

警方初步調查，事故發生於當天下午1時許，溫光亮駕駛自用小貨車行經台9線273公里處往玉里方向外側車道，後方由吳姓男子駕駛的小貨車疑似欲超車，不慎追撞前車，導致溫光亮所駕車輛失控偏離車道，猛烈撞上路旁樹木。

警消人員到場時，發現溫光亮顱內出血、左腳骨折，身上多處擦挫傷，送醫前已無呼吸心跳，經醫院全力急救仍回天乏術。同行的弟弟額頭擦傷、左大腿腫痛，經治療後無生命危險。警方初步詢問雙方描述車禍情況，不過肇事責任仍在調查釐清。

車禍身亡的溫光亮是玉里崙山布農族人，早年曾任水電技師，後來就讀神學院研究所投入神職工作。因看見崙山部落地處偏遠、人口老化，農業、產業逐漸式微，他於民國89年返鄉服務，帶領族人學習農業技術，復育苦茶樹推動苦茶油產業，成功讓部落產業重現生機，「崙山黃金苦茶油」也成為當地代表性農產品，溫光亮深受地方敬重。

溫光亮除了非常認真輔導部落族人做苦茶油，也到食物銀行發放愛心物資，幫助部落弱勢，如今因車禍驟然離世，當地民眾相當不捨表示，很可惜這麼好的牧師突然被上天帶走。