台9線貨車逆向跨雙黃線超車 重機騎士摔車、酒測畫面惹爆議

台9線貨車逆向跨雙黃線超車，重機騎士摔車酒測畫面惹爆議。（圖 ／翻攝畫面）

屏東台9線近日發生一起引發網路高討論度的交通事故，1群大型重機車友於山路出遊時，竟遇上1名貨車駕駛違規逆向跨線超車，結果與其中1輛重機發生擦撞，導致車輛失控撞上護欄、嚴重受損，原本單純的交通事故，卻因警方到場後的「離奇酒測」而演變成網路熱議焦點。

事發當時，車隊行經台九線山區路段，因前方貨車行駛速度較慢，許多騎士在未劃線的道路段落進行超車。畫面中可見，重機們陸續完成超車，並在前方路口停等紅燈，然而令人意外的是，該名貨車司機竟在此時逆向跨線試圖超越車隊，結果直接擦撞其中1台大型重機，造成騎士失控摔車並撞上護欄。

廣告 廣告

令人更傻眼的是，貨車司機下車後不但沒有立即關心受傷與否，反而第一時間怪罪重機騎士「亂超車」、甚至抱怨有人罵他，儘管現場路面並未畫線、重機超車行為並未違規，但司機與在地居民仍堅稱自己轉彎沒有錯，引發雙方激烈爭論，最後只能報警處理。

然而後續警方到場後的酒測過程成為整件事的最大爭議點。影片顯示，警方對貨車駕駛進行酒測時，酒測機器幾乎沒有任何反應，但另一名員警卻直接表示「沒有喝啦」，未見正常流程中機器顯示數值的步驟，這段畫面被上傳至《WoWtchout》後掀起大量網友批評，質疑警方過程草率、欠缺透明。

許多網友留言指出：「這酒測非常有問題」、「連含都沒含進去就算吹了？太敷衍」、「影片建議送督察室」、「在地人＋在地條子＝不用驗？」等言論，輿論評價相當負面，目前警方尚未釋出完整酒測紀錄，真實數據仍須等待官方說法釐清，也呼籲網友保持理性，避免僅憑片段影像做出過度推論，但整起事件已凸顯民眾對交通執法透明度的不信任與期待。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

佳德鳳梨酥遭控有「黑色異物」 曝衛生局還清白：說謊良心不痛嗎？

女員工習慣提前30分鐘到公司被開除 她不滿提告！法院：解雇合理