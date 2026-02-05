台9線賓朗外環延至6月通車 鹿野橋隧標拚上半年發包

台9線拓寬工程台東段「賓朗外環」原訂今年2月完工，但受東部勞動力緊縮影響，預計將延後至6月通車。（蕭嘉蕙攝）

公路局推動「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」，改善沿線交通壅塞、提升行車效率，其中台東段路線大致定案，目前僅初鹿段拓寬未取得居民共識。工程進度方面，賓朗外環預計延後至今年6月通車；鹿野外環橋隧標用地取得率達9成，規畫於今年上半年完成發包，工期約4年。

「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」全長約51公里，採分段招標施工。台東段「賓朗外環」原訂今年2月完工，但受東部勞動力緊縮影響，預計將延後至6月通車。公路局南分局台東工務段長周建勳表示，該工程包含2座橋梁，目前橋體結構大致完成，正進行橋上護欄設置及路堤土方回填作業，但整體工期仍受缺工影響而順延。

至於鹿野外環道，工程分為東33標及橋隧標2標執行。其中，東33標須待水土保持計畫核定後，接續提送細部設計成果；橋隧標則曾引發地方反彈，民眾憂心高架橋影響溫泉觀光產業及周邊地價。經多次公聽會溝通協調後，目前土地價購已完成約9成，工程辦理招標中，預計工期4年。

公路局南分局關山工務段長林進芳指出，針對實際所會使用的土地，已與多數地主完成協議價購，尚未同意的部分，將持續溝通協調；若仍無法取得共識，將彙整相關資料，報請內政部啟動徵收程序。

