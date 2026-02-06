台9線 台東中興段 路燈升級護道安

台9線中興路五、六段是銜接台東市區與卑南鄉的主幹線，但當地長期照明不足，有交通安全隱憂，為此，台東市公所推動路燈改善工程，市長陳銘風指出，該處首度導入科技化的「雙色溫」路燈系統，補強視覺死角，守護用路人安全。新路燈啟用後大獲地方好評，民眾期待在各地廣設科技化路燈系統，甚至納入噪音監測，以提升民眾交通及生活環境。

陳銘風說明，該計畫總經費約4900萬元，分2期執行，首期完成南島大道、博物館路及豐康路舊燈汰換，並於中興路五至六段、豐興路新設LED燈具，本次特別導入「路段黃光、路口白光」配置，利用光色差異提醒駕駛注意路口狀況，另中興路六段剩餘路段，則預計於今年續辦第二期工程。

「以前太暗，無論是小狗或行人通過都看不到，現在安全多了！」豐田里長黃泉智指出，該路段為4線道，過去僅做單邊路燈，視線極度昏暗且車禍頻傳。如今路燈改善後效果顯著，視線清楚許多，隨著中興路五段完工，六段的新園里民也殷殷期盼第二期工程能趕快施作至大南橋一帶，解決長年黑暗隱憂。

新路燈啟用後，不少市民大讚安全性提升，但也有網友在臉書反映，火車站後方通往南王里的路段同樣超級暗，希望能納入改善。另有民眾建議，照明提升後應同步增設噪音監測，防範深夜飆車滋擾。

對此，台東市公所強調，所有新設路燈管線皆採地下化埋設，並於燈桿基座螺栓加裝防護套，確保在溼冷天候下仍能穩定運作，且不致漏電鏽蝕。至於市民提出的噪音監測與其他路段改善需求，公所將納入後續滾動式檢討，持續優化台東市的整體交通環境與居住品質。