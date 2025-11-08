台9線「池上大橋」明年北上線將通車！工期歷7颱風襲來不受影響全靠「這特殊工法」...人本為重自行車、行人也能上
交通部公路局推動「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（臺東段）」系列建設，橫跨卑南溪的池上大橋更是重中之重，大橋北上線預計於115年農曆年前完工，屆時將率先開放通行，改善地方車流瓶頸。特別的是，在近年極端氣候影響下，大橋開工後經歷過前後七個颱風，但工區使用「懸臂式工作車」避免遭沖垮危機，也大幅縮減工期。
公路局推動「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（臺東段）」系列建設，計畫範圍自台9線花東縣界至臺東市緣色隧道，並以安全、景觀、人本、生態四大面向為計劃主軸，辦理台９線道路拓寬或新闢外環，有效提昇省道公路系統使用效率、改善瓶頸路段及健全路網完整性。
其中，池上大橋改建工程為計劃內目前積極施工中之重點路段，兼顧交通安全、景觀融合與環境永續，完工後將成為花東縱谷最具代表性的景觀交通門戶。
池上大橋位於花東縱谷平原，橫跨卑南溪，串聯池上與關山，是縱谷地區重要交通幹線。因應既有橋梁年久及抗洪、耐震標準不足，故優先辦理改建。本工程全長1.34公里，其中橋梁段為860公尺，新橋採雙向分離設計，單向橋面寬度由8.5公尺拓寬至13公尺，橋面更為寬敞，並配置2車道及1慢車道，使行車更為順暢。
另外，橋梁跨距長度由舊橋的34公尺大幅增加為75～123公尺，並提高梁底高程最高達2.60公尺，大幅增加通洪斷面，兼顧防洪與安全。工程採「半半施工」方式，先辦理北上線橋梁改建，完成後再辦理南下線橋梁改建，確保用路人施工期間仍可安全通行；同時採用懸臂工法施作，避免於河川行水區設置支撐結構，降低對河川生態與水流的干擾，展現工程對環境的重視。
池上大橋北上線預計於115年農曆年前完工，屆時將率先開放通行，改善地方車流瓶頸，後續接續施工南下線，完成整體改建。
特別的是，池上大橋位置視野遼闊，橋上可遠眺臺鐵新武呂溪橋列車奔馳於山河間的壯麗景致，東北側則可俯瞰伯朗大道與稻浪交織的金色田園，亦能看見池上糖廠煙囪與初來橋等地方記憶地景，呈現花東縱谷山川、人文與農業並存的獨特風貌。
公路局表示，台9線花東縱谷道路改善不僅是交通建設，更是自然與人文景觀的連結工程。池上大橋改建工程亦秉持相同理念，完成後除能增加聯外運輸能力，促進地方及觀光產業發展外，池上大橋更是以友善工法與景觀整合設計，讓公共建設與自然環境共生共榮，為花東縱谷打造兼具功能與美學的安全景觀大道。
公路局並說，改建完後的橋樑「高、大、美」，比原先的橋樑高出2.6公尺，也加寬了慢車道供機車、自行車通行，更有1.5公尺的人行道，考量人本交通；橋樑更提升為50年防洪標準，耐震部分也從四弱提升至五強。
媒體問及，施工來至少經過七個颱風侵襲，工區是否有災情？公路局回應，橋面下是卑南溪主河道區，若颱風侵襲，水流會蔓延到整個河道都是，確實工區會受到影響，因此使用特殊的「懸臂式工作車」，所有作業人員都能在橋面上作業，不會颱風來臨就整個沖垮，廠商也相當「給力」，一次把六套設備進駐同時進行，大幅縮減工期，是此是工程特別之處。
（圖片來源：放言記者拍攝、交通部提供）
