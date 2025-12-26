一台90萬元有找！鴻華推出首款電動車「Bria」 股價盤中嗨漲逾8%

鴻海（2317）集團旗下電動車公司鴻華先進（2258）繼上周收購納智捷（Luxgen）後又有新動作，昨日透過臉書直播，發表首發車款「Bria」電動車，最低款入手價格 90 萬元有找，最快 2026 年農曆春節前開始交車。 圖：擷取自鴻華先進FB粉專

[Newtalk新聞] 鴻海（2317）集團旗下電動車公司鴻華先進（2258）繼上周收購納智捷（Luxgen）後又有新動作，昨日透過臉書直播，發表首發車款「Foxtron Bria」電動車，最低款入手價下殺至 89.9 萬元，也就是 90 萬元有找，最快 2026 年農曆春節前開始交車。

這項利多吸引市場的眼球，今（26）日台股開盤，鴻華盤中股價大漲 8.38%，至 43.95 元，成交量 3,123 張，是前一個交易日逾 4 倍。

Foxtron Bria 此次發表 3 車款：後輪驅動的入門款「Elegant」建議售價 89.9 萬元、中間規格的「Emerge」要價 104.9 萬元、四輪驅動的頂規款「Pioneer」則是 114.9 萬元。

3 車型均運用 Model B 為開發基礎、搭載容量 57.7 kWh 的磷酸鋰鐵電池，充電規格則是 CCS2／Type 2 的配置，全車系支援 134 kW 的最大 DC 快充功率，官方表示能在 30 分鐘內完成 10～80％ 充電過程。車身長寬高尺碼為 4,315 x 1,885 x 1,535 mm，車重約 1,870～2,020 kg 不等。

動力輸出和續航里程方面，據粉專「DDCAR」引述新歐洲駕駛週期測試（NEDC）的參考數據：

Bria Elegant：單馬達後驅、229 匹馬力、零百加速 6.8 秒⁣、NEDC 續航力 516 公里

Bria Emerge：單馬達後驅、229 匹馬力、零百加速 6.8 秒⁣、NEDC 續航力 516 公里

Bria Pioneer：雙馬達四驅、400 匹馬力、零百加速加速 3.9 秒⁣、NEDC 續航力 466 公里

推出新車款的鴻華先進（2258）今股價盤中大漲逾 8%。 圖：Yahoo!股市

內裝方面，據汽車網站「U—Car」文章介紹，Foxtron Bria 全車系標配 9.2 吋數位儀表、15.6 吋多媒體觸控螢幕，原廠強調 UX 智慧座艙具備電控式出風口、SEAS 音響系統、自然語音辨識技術，另外，含 360 度環景系統、環艙氛圍燈與全景玻璃天幕則有望成中高階車型標配；後行李廂容積至多可擴充至 1,043 公升，中階以上車型更追加 52L 的前行李廂空間，此外，車主透過智慧車聯 App，可查看車輛／空調／胎壓／位置等資訊，並支援 OTA 更新。

《地球黃金線》報導指出，事實上，就目前 B-Segment 級距電動車款的造車成本，加上目前提供的配備水準，合理的價格帶可能落在百萬元上下。若此規格車型可開出百萬內價格，確實有助於拓展「Bria」的市場能見度。

2020 年，鴻海與裕隆攜手成立鴻華先進，目標並非單純造車，而是打造電動車平台。雙方合作模式為「鴻海出資、裕隆出力」，鴻海負責平台架構與供應鏈整合，裕隆則借由造車經驗與製造能力，2022 年推出 Luxgen n7，一度引發市場迴響。

2022 年鴻華先進與裕隆推出 Luxgen n7，一度引發市場迴響。 圖：翻攝自 Luxgen Motor

過往，鴻華的角色是專責於車輛研發與設計，並未直接面對消費者，這次併入納智捷後，也補齊了銷售、售後服務等，成為「設計、研發、製造至銷售一條龍」垂直整合。

對裕隆集團而言，業界普遍認為，其得以減輕研發與財務重擔，將重心轉回汽車代工以及多角經營（代理 MG、中華、裕隆城等），且納智捷的品牌商標權仍在裕隆手上，現行 n7、URX、U6 等車款會持續銷售至產品週期結束或庫存售罄。

雖納智捷的交易案讓台灣汽車產業進入重要轉折，但若要說，鴻華透過推出「Bria」就能與特斯拉（Tesla）在國內電動車市場一較高下，尚為言之過早；現今焦點還是要回到，鴻華先進能否持續站穩其早已跨足的「電動公車與運輸平台」領域，才是關鍵。

