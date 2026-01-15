台G電好強！召開2025第四季法說會...魏哲家：2026將是另一強勁成長年份...預計全年營收成長近30%

台積電今（15日）召開法說會，總裁魏哲家指出，由於AI應用帶動半導體產業持續暢旺，預計2026年將是台積電另一強勁成長年份，全年營收將成長近30%。他也提到，對AI市場近期的發展動能依舊非常正面，公司將進一步鞏固競爭優勢，有信心繼續超越行業成長。

魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱今出席法說會，說明營運現況。對於AI動能強勁帶動發展，魏哲家表示，公司預估2026年晶圓代工產業將年增14%，在台積電領先的特殊封裝和先進封裝技術的強力需求支撐下，有信心繼續超越行業成長。

魏哲家指出，AI發展加速帶來的營收已經佔公司總營收的10%以上，觀察到未來AI在消費者、企業和主權人工智慧領域的應用日益廣泛，將推動企業對運算能力的更高需求，台積電的客戶持續給予正面展望。



魏哲家也說，台積電的客戶和許多雲端服務供應商發出強烈的訊息，並直接聯繫他們，請求提供產能以支援其業務發展，對此台積電將與客戶緊密合作，共同規劃產能，這一過程持續進行。



台積電表示，基於目前對營運展望的假設，預期合併營收約介於美金346億元到358億元之間；此外，基於平均匯率31.6的假設，公司預期營業毛利率約介於63%到65%之間；營業利益率約介於54％到56％之間。



而關於成本方面，黃仁昭指出，如今因領先節點成本不斷上漲，公司面臨日益嚴峻的製造成本挑戰，如工具成本持續上漲，製程的複雜性隨之增加，導致每月生產一片N2製程晶圓所需的資本支出遠高於生產3奈米製程晶圓所需的資本支出；A14製程的每單位晶圓的資本支出成本將會更高，全球製造規模的擴張也帶來了額外的成本挑戰。

