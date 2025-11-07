台NPO工作者遭要求改國籍 取消參與聯合國峰會資格

長期在台灣推動月經平權議題、創辦非營利組織「小紅帽」的林薇，曾喊話WHO秘書長譚德塞向台灣道歉，引發關注，近期原本受邀參加時隔30年在卡達舉辦的世界社會發展峰會，但聯合國秘書處卻要求她更換國籍，最後因此被拒於門外。

林薇PO文指出，回信給她的聯合國秘書處工作人員姓名是以華語拼音，且中國國家副主席韓正出席峰會發表演說，她質疑台灣人無法與會是來自中國的政治打壓。

對此，外交部抗議，聯合國體系長期拒絕持中華民國護照民眾進入聯合國參訪及出席相關會議，已嚴重侵犯國人參與國際事務的基本人權。

外交部發言人蕭光偉回應，「外交部將持續透過各種管道進洽爭取，也要呼籲聯合國 力抗中國蠻橫壓力，落實聯合國憲章揭示的維護全人類平等權利的宗旨，儘速改正對我國人的不當歧視待遇。」

​另外，馬紹爾、巴拉圭與斐濟的駐聯合國常任代表3日起訪台6天，會晤副總統蕭美琴、外交部長林佳龍與立法院長韓國瑜。

其中斐濟並非我邦交國，不過斐濟常代塔拉吉尼吉尼大使表示，此行有助了解與認識台灣，未來會持續推動台斐關係提升，引發中方不滿。

外交部次長吳志中表示，「如果有出現非邦交國的一些來往，甚至是公開的，我覺得這就是現在的趨勢啊，現在世界越來越重視台灣，我們現在就是跟世界各地各國，都有越來越正常的來往。」

外交部次長吳志中強調，外交部相當重視與非邦交國的交流，各國與台正常互動已是趨勢，不需過度解讀。