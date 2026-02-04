台V不知道《英雄聯盟》TPA世界冠軍！Bebe被問「你玩很久了嗎」笑翻老粉

《英雄聯盟》自從 2011 年開始舉辦世界大賽至今已經誕生過 15 次世界冠軍，在許多精彩的奪冠故事裡很多人心底始終都有那支以下剋上的黑馬逆襲隊伍：2012 年捧起獎盃開創台灣電競新篇章的 TPA 台北暗殺星。

不過隨著時間一年又一年過去，當初熬夜看比賽的觀眾早已長大，許多後來加入遊戲的人也不一定接觸過相關資訊，更別說是近期才開始玩的新人召喚師了。上個月底台灣個人勢 Vtuber「SamoAgo」與 TPA 冠軍 AD 選手 Bebe、前 FW 上路選手咪咪蛋多排時聽到 TPA 以為是餐廳名字，還發出「Bebe 玩《英雄聯盟》很久了嗎」、「真的是世界冠軍喔」的靈魂提問，除了笑翻觀眾之外也讓資深玩家感嘆時間的腳步真的很快。

廣告 廣告

這張照片是 12 年前的 2014 世界大賽拍的（來源：LoL Esports）

SamoAgo 出道時並沒有接觸過《英雄聯盟》遊戲，直到前陣子因緣際會認識更多實況主時才被帶入召喚峽谷的世界裡。上個月 26 號 SamoAgo 在實況中與 Bebe、咪咪蛋等人五排彈性積分，第一場 SamoAgo 與 Bebe 伊澤瑞爾搭檔下路，可能是在聯手一波精彩的反打 1 換 2 後感受到 Bebe 實力不凡、也可能是純粹好奇，SamoAgo 問 Bebe「請問你打 LOL 很久了嗎？」讓語音裡的 Bebe 和咪咪蛋笑出來，然後 Bebe 回答了「剛玩剛玩！」之後咪咪蛋問 SamoAgo 知不知道 TPA 時 SamoAgo 直接回答「那是什麼？」、「那是什麼餐廳嗎？」讓 Bebe 也跟著附和說感覺很像美式餐廳的名字，至於咪咪蛋已經笑翻了。

大概是為了保持實況效果，在遊玩的過程中咪咪蛋與 Bebe 兩人都心照不宣沒有直接對 SamoAgo 透漏真相，甚至在 SamoAgo 問 TPA 是什麼的時候咪咪蛋還與別人接連說是賣龍蝦跟牛排的（Karsa 爆料閃電狼時期牛排 Steak 把飯店自助吧龍蝦拿光的梗）。直到第二場 SamoAgo 看到抖內說她在跟世界冠軍走下路時先驚訝了一下，再向 Bebe 確認「你是真的世界冠軍哦？」並多次強調自己是真的不知道，Bebe 則是笑著說「那個不重要，那個不重要！」最終這個前世界冠軍領銜的彈性組合拿下 4 勝 1 敗的戰績。

Bebe 笑得很開心（來源：Bebe Twitch）

最終 SamoAgo 還是知道了 Bebe 曾經的豐功偉業，並把這段搞笑問答剪輯上傳到個人 Youtube 頻道上，並附上了 Bebe 的 Twitch 連結稱讚他很包容自己這位新手。該剪輯在三天內就吸引了約 55 萬次點閱，觀眾除了佩服 SamoAgo 能夠很自然的問出這類直球問題以外也感嘆 TPA 奪冠的時間已經久到有世代斷層了。TPA 奪冠的當時雖然傳統媒體有大幅度報導但並不是所有人都會注意或記得，經過了 14 年的時間新觀眾的目光也會聚集到現在活躍的隊伍上，至於新玩家除非有人提起否則也很難主動去接觸到這段歷史，所以 SamoAgo 身為新玩家不知道 TPA 跟 Bebe 是再正常不過了。