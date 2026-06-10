史上單月最高！台積電五月營收4,169.75億元、年增逾三成

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台積電（2330）今（10）日公布五月營收為新台幣 4,169.75 億元，創下歷史單月次高。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 晶圓代工一哥台積電（2330）今（10）日公布五月營收為新台幣 4,169.75 億元，創下歷史單月次高，較上個月增加 1.5%，比去年同期增加 30.1%。累計今年前 5 月營收約為新台幣 1 兆 9,618.04 億元，接近 2 兆元大關，較去年同期增加 30.0%，顯示 AI 與高效能運算（HPC）需求持續強勁。

然而，受到中東地緣衝突、市場擔憂主要央行升息等影響，台積電今（10）日股價收跌50 元或 2.17%，至2,255 元。市值來到 58.74 兆元。

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第一季，台積電營收 1 兆 1,341.03 億元，創歷史單季新高；據該公司四月份法說會釋出的財測，預估第二季美元營收將介於 390 億至 402 億美元之間，以中位數計算，約季增 10.3%，年增約 32%。以匯率假設 1 美元兌換 31.7 元新台幣，約為 1 兆 2,363 億元至 1 兆 2,743.4 億元之間。而隨著四、五月份營收加總達到 8,277.01 億元，市場普遍認為，台積電第二季營收有潛力挑戰財測高標、甚至不排除超越原先預期。

日前，董事長魏哲家於股東會上表示，過去一年台積電股價大漲 1.5 倍，全年美元營收成長逾 3 成，今年受惠於 AI 需求持續爆發，對全年美元營收成長超過 3 成抱持強大信心。並呼籲小股東「請繼續買台積電股票」。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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